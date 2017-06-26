30
«Арсенал» и «Ман Сити» рассматривают возможность обмена Санчеса на Агуэро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Манчестер Сити, Санчес Алексис, Агуэро Серхио
Сегодня, 10:13 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Манчестер Сити» и «Арсенал» могут устроить размен звездными форвардами, утверждают в Англии.
По слухам, нападающий «горожан» Серхио Агуэро может отправиться на «Эмирейтс» в обмен на лидера «Арсенала» Алексиса Санчеса.
Сообщается, что оба клуба всерьез рассматривают вариант такого развития событий.
При этом недавно агент Агуэро заявил, что его клиент не планирует этим летом менять клуб.
Другие материалы по теме:
11:23 Слухи В «Челси» хотят продать Косту до начала предсезонки 0
09:41 Слухи «Фенербахче» согласовал контракт с Думбия 4
08:57 Слухи «Челси» попробует перехватить у «Зенита» Маноласа 58
08:37 Слухи «Челси» и «Монако» согласовали трансфер Бакайоко 1
00:21 Слухи «Торино» хочет подписать Вермалена 5
Вчера
23:49 Слухи «Зенит» хочет приобрести защитника «Сассуоло» 21
60
Или войдите через