«Арсенал» и «Ман Сити» рассматривают возможность обмена Санчеса на Агуэро

«Манчестер Сити» и «Арсенал» могут устроить размен звездными форвардами, утверждают в Англии.

По слухам, нападающий «горожан» Серхио Агуэро может отправиться на «Эмирейтс» в обмен на лидера «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Сообщается, что оба клуба всерьез рассматривают вариант такого развития событий.

При этом недавно агент Агуэро заявил, что его клиент не планирует этим летом менять клуб.