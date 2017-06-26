Рейтинг@Mail.ru

Де Бур: «Хочу полностью отработать свой трехлетний контракт с „Кристал Пэлас“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Кристал Пэлас, де Бур Франк
Сегодня, 18:10 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Новоиспеченный тренер «Кристал Пэлас» Франк Де Бур поделился впечатлениями от своего назначения.

«Я не рассматриваю этот клуб как трамплин. Сейчас я сосредоточен на „Кристал Пэлас“, а что будет в будущем не так важно. Хочу, чтобы наш клуб стал солидным по меркам АПЛ, это моя единственная забота. Я подписал трехлетний контракт и хочу полностью его отработать - это будет означать, что я успешен здесь. 

Клуб может расти всё больше и больше. Каждый сезон он тратит на новичков достаточно большие деньги, так что у нас будет возможность добиться успеха. В АПЛ почти нет слабых команд. Я очень рад быть тренером „Кристал Пэлас“».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:29
ответ пользователю BDA8181 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:26 Марадона: «Я фанат Путина» 63
16:39 Пато: «Сказал ли бы я „да“ „Интеру“? Почему бы и нет?» 7
14:44 Гендиректор «Ромы»: «Вскоре мы подпишем Пеллегрини» 2
13:18 Дос Сантос: «Шансы команд в матче Германия - Мексика составляют 50 на 50» 9
12:35 Агент хавбека ПСЖ: «Моего клиента очень заинтересовало предложение „Зенита“» 65
11:46 Диуф: «Я Мистер Сенегал, Джеррард - Мистер Ливерпуль, но Сенегал больше Ливерпуля» 39
11:39 Видаль: «С Алексисом Санчесом в составе „Бавария“ точно станет сильнее» 11
10:33 Беллами: «Со своей скоростью Салах способен выжигать газон, это то, что нужно „Ливерпулю“» 7
08:26 Форчун: «Если бы не дождь в день визита Роналдиньо в Манчестер, он мог бы оказаться в МЮ» 10
Вчера
22:43 Лёв: «Акинфеев иногда ошибается, но это вратарь очень высокого уровня» 40
все материалы по этой теме
Турниры