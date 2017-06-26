Де Бур: «Хочу полностью отработать свой трехлетний контракт с „Кристал Пэлас“»

Новоиспеченный тренер «Кристал Пэлас» Франк Де Бур поделился впечатлениями от своего назначения.

«Я не рассматриваю этот клуб как трамплин. Сейчас я сосредоточен на „Кристал Пэлас“, а что будет в будущем не так важно. Хочу, чтобы наш клуб стал солидным по меркам АПЛ, это моя единственная забота. Я подписал трехлетний контракт и хочу полностью его отработать - это будет означать, что я успешен здесь.

Клуб может расти всё больше и больше. Каждый сезон он тратит на новичков достаточно большие деньги, так что у нас будет возможность добиться успеха. В АПЛ почти нет слабых команд. Я очень рад быть тренером „Кристал Пэлас“».