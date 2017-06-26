Диуф: «Я Мистер Сенегал, Джеррард - Мистер Ливерпуль, но Сенегал больше Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф не упустил возможности в лишний раз задеть легенду «красных» Стивена Джеррарда:

«У меня нет проблем с Джеррардом. Он сильная личность, я сильная личность.

„Стиви Джи“ был очень хорошим игроком. Его любят в Ливерпуле, но он ничего не сделал для своей страны. Я Мистер Эль-Хаджи Диуф, Мистер Сенегал, а он Мистер Ливерпуль, но Сенегал больше Ливерпуля, и Джеррард должен помнить об этом».