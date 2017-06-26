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Агент хавбека ПСЖ: «Моего клиента очень заинтересовало предложение „Зенита“»
Сегодня, 12:35 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь
Алессандро Канови - агент полузащитника ПСЖ Лоренцо Кальегари, сообщил, что интерес к его клиенту проявляет «Зенит»:
«Лоренцо очень заинтересовало предложение „Зенита“... Нетрудно догадаться, что об этом думает Кальегари».
При этом Канови заверил, что 19-летний хавбек пока не получал от ПСЖ предложения продлить контракт.
Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о планах «Зенита» на это трансферное окно.
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