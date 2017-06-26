Агент хавбека ПСЖ: «Моего клиента очень заинтересовало предложение „Зенита“»

Алессандро Канови - агент полузащитника ПСЖ Лоренцо Кальегари, сообщил, что интерес к его клиенту проявляет «Зенит»:

«Лоренцо очень заинтересовало предложение „Зенита“... Нетрудно догадаться, что об этом думает Кальегари».

При этом Канови заверил, что 19-летний хавбек пока не получал от ПСЖ предложения продлить контракт.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о планах «Зенита» на это трансферное окно.