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Агент хавбека ПСЖ: «Моего клиента очень заинтересовало предложение „Зенита“»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Зенит, ПСЖ, Кальегари Лоренцо
Сегодня, 12:35 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь

Алессандро Канови - агент полузащитника ПСЖ Лоренцо Кальегари, сообщил, что интерес к его клиенту проявляет «Зенит»:

«Лоренцо очень заинтересовало предложение „Зенита“... Нетрудно догадаться, что об этом думает Кальегари».

При этом Канови заверил, что 19-летний хавбек пока не получал от ПСЖ предложения продлить контракт.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о планах «Зенита» на это трансферное окно.

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