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Видаль: «С Алексисом Санчесом в составе „Бавария“ точно станет сильнее»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Бавария, Арсенал, Видаль Артуро, Санчес Алексис
Сегодня, 11:39 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль хотел бы видеть в мюнхенском клубе своего соотечественника, нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса:
«Посмотрим, перейдет ли Санчес в „Баварию“. Я пока не знаю.
Я очень хорошо знаю Алексиса, это прекрасный футболист. С ним в составе „Бавария“ точно станет сильнее.
У нас уже много игроков топ-уровня. „Бавария“ - лучший клуб в мире».
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