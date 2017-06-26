Видаль: «С Алексисом Санчесом в составе „Бавария“ точно станет сильнее»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль хотел бы видеть в мюнхенском клубе своего соотечественника, нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса:

«Посмотрим, перейдет ли Санчес в „Баварию“. Я пока не знаю.

Я очень хорошо знаю Алексиса, это прекрасный футболист. С ним в составе „Бавария“ точно станет сильнее.

У нас уже много игроков топ-уровня. „Бавария“ - лучший клуб в мире».