Пато: «Сказал ли бы я „да“ „Интеру“? Почему бы и нет?»

Бывший нападающий «Милана» Пато, ныне защищающий цвета китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь», дал понять, что является лишь наемником, потому не стал бы отказываться от перехода в «Интер» - извечных соперников «россонери»:

«Вернуться в Италию? Я люблю Италию, но сейчас хорошо себя чувствую и в Китае. Я рад помогать развивать местный футбол. Но кто его знает, как все сложится в будущем?

Сказал ли бы я „да“ „Интеру“? Почему бы и нет? Я ведь профессионал».