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Гендиректор «Ромы»: «Вскоре мы подпишем Пеллегрини»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Сассуоло, Рома, Пеллегрини Лоренцо
Сегодня, 14:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Ромы» Мауро Бальдиссони подтвердил информацию о том, что полузащитник «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини в ближайшее время вернется в римский клуб:

«Пеллегрини? Вскоре мы подпишем его.

Чего ждать фанатам от „Ромы“ на трансферном рынке? Сейчас лишь конец июня...»

Напомним, что «волки» обладают правом обратного выкупа 21-летнего футболиста за 10 млн евро.

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