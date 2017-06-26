Гендиректор «Ромы»: «Вскоре мы подпишем Пеллегрини»

Генеральный директор «Ромы» Мауро Бальдиссони подтвердил информацию о том, что полузащитник «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини в ближайшее время вернется в римский клуб:

«Пеллегрини? Вскоре мы подпишем его.

Чего ждать фанатам от „Ромы“ на трансферном рынке? Сейчас лишь конец июня...»

Напомним, что «волки» обладают правом обратного выкупа 21-летнего футболиста за 10 млн евро.