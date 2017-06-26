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Гендиректор «Ромы»: «Вскоре мы подпишем Пеллегрини»
Сегодня, 14:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «Ромы» Мауро Бальдиссони подтвердил информацию о том, что полузащитник «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини в ближайшее время вернется в римский клуб:
«Пеллегрини? Вскоре мы подпишем его.
Чего ждать фанатам от „Ромы“ на трансферном рынке? Сейчас лишь конец июня...»
Напомним, что «волки» обладают правом обратного выкупа 21-летнего футболиста за 10 млн евро.
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