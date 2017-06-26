Дос Сантос: «Шансы команд в матче Германия - Мексика составляют 50 на 50»

Полузащитник сборной Мексики Хонатан дос Сантос поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка Конфедераций против национальной команды Германии:

«Мы счастливы, что вышли в полуфинал, теперь предстоит матч против Германии - чемпионов мира. Будет сложнейший матч, но очень важный для нас. У нас тоже сильная команда, и мы можем использовать возможность выйти в финал. У нас есть уверенность, что мы можем делать большие вещи. Думаю, шансы в предстоящем матче 50 на 50, это будет матч жизни и смерти.

Да, Германия здесь - молодая команда, у нее нет многих звезд, но и эти игроки очень высокого уровня, но вновь скажу: у нас хорошая команда, и мы должны сыграть на своем уровне».