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Дос Сантос: «Шансы команд в матче Германия - Мексика составляют 50 на 50»

Матч: ГерманияГермания-:-МексикаМексика
Начало матча: 29.06.2017, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Дос Сантос Хонатан
Сегодня, 13:18 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник сборной Мексики Хонатан дос Сантос поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка Конфедераций против национальной команды Германии:

«Мы счастливы, что вышли в полуфинал, теперь предстоит матч против Германии - чемпионов мира. Будет сложнейший матч, но очень важный для нас. У нас тоже сильная команда, и мы можем использовать возможность выйти в финал. У нас есть уверенность, что мы можем делать большие вещи. Думаю, шансы в предстоящем матче 50 на 50, это будет матч жизни и смерти.

Да, Германия здесь - молодая команда, у нее нет многих звезд, но и эти игроки очень высокого уровня, но вновь скажу: у нас хорошая команда, и мы должны сыграть на своем уровне».

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