«Зенит» начал продажу абонементов на первый круг нового сезона

«Зенит» объявил о старте продаж абонементов на первый круг сезона-2017/18 на стадион «Санкт-Петербург», который расположен на Крестовском острове.

С 26 июня по 9 июля приобрести абонементы смогут только те болельщики, кто покупал их на прошлый сезон. Для владельцев абонементов прошлого сезона действуют специальные цены от 3500 рублей.

С 10 июля откроется общая продажа абонементов, при этом на первые три тысячи абонементов действует специальная цена.

Ранее о старте продаж абонементов объявил «Спартак».