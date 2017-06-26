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«Зенит» начал продажу абонементов на первый круг нового сезона

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит
Сегодня, 21:54 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» объявил о старте продаж абонементов на первый круг сезона-2017/18 на стадион «Санкт-Петербург», который расположен на Крестовском острове. 

С 26 июня по 9 июля приобрести абонементы смогут только те болельщики, кто покупал их на прошлый сезон. Для владельцев абонементов прошлого сезона действуют специальные цены от 3500 рублей.

С 10 июля откроется общая продажа абонементов, при этом на первые три тысячи абонементов действует специальная цена.

Ранее о старте продаж абонементов объявил «Спартак».

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