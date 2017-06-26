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«Локомотив» отправил 10 мячей в ворота словенского клуба

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Локомотив М, Анкаран Хрвт
Сегодня, 20:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В товарищеском матче на сборе в Австрии «Локомотив» поиздевался над словенским клубом «Анкаран». По три мяча забили Ари и Артем Галаджан, а дубли на свой счет записали Мануэл Фернандеш и Антон Миранчук.

«Локомотив» - «Анкаран» - 10:0 (4:0)
Голы: Фернандеш 4, 16, Ари 30, 38, 52, Миранчук 49, 57, Галаджан 61, 63, 87.

«Локомотив» (стартовый состав): Коченков, Маргасов, Пейчинович, Денисов, Касаев, Фарфан, Фернандеш, Миранчук, Баринов, Ари, Лысов.

В предыдущем матче «Локо» сыграл вничью с «Рударом».

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