«Локомотив» отправил 10 мячей в ворота словенского клуба

В товарищеском матче на сборе в Австрии «Локомотив» поиздевался над словенским клубом «Анкаран». По три мяча забили Ари и Артем Галаджан, а дубли на свой счет записали Мануэл Фернандеш и Антон Миранчук.

«Локомотив» - «Анкаран» - 10:0 (4:0)

Голы: Фернандеш 4, 16, Ари 30, 38, 52, Миранчук 49, 57, Галаджан 61, 63, 87.

«Локомотив» (стартовый состав): Коченков, Маргасов, Пейчинович, Денисов, Касаев, Фарфан, Фернандеш, Миранчук, Баринов, Ари, Лысов.

В предыдущем матче «Локо» сыграл вничью с «Рударом».