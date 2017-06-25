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Матчи группового этапа Кубка Конфедераций-2017 посетили около 450 тысяч зрителей
Вчера, 23:14 | Редакция: Максим Коджеспиров
Матчи группового этапа Кубка Конфедераций-2017 в общей сложности посетили 449 559 зрителей. На групповой стадии было сыграно 12 матчей. Встречи проходили на стадионах в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.
Напомним, что по итогам групповой стадии турнира определились полуфиналисты соревнований.
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