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Матчи группового этапа Кубка Конфедераций-2017 посетили около 450 тысяч зрителей

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Вчера, 23:14 | Редакция: Максим Коджеспиров

Матчи группового этапа Кубка Конфедераций-2017 в общей сложности посетили 449 559 зрителей. На групповой стадии было сыграно 12 матчей. Встречи проходили на стадионах в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.

Напомним, что по итогам групповой стадии турнира определились полуфиналисты соревнований.

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