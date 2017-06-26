Смит: «Все допинг-пробы на Кубке Конфедераций - отрицательные»

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что на Кубке Конфедераций ни у одной из команды не возникло никаких проблем с допингом.

«Хочу подтвердить по поводу антидопинговых процедур. Все игроки российской команды прошли предварительное тестирование перед КК-2017. Также они проходили тестирование по ходу турнира. До сих пор все пробы были отрицательными. Не только сборной России – все тесты в отношении всех команд».

Напомним, что, по информации британских СМИ, все футболисты российской команды на чемпионате мира-2014 подозреваются в применении допинга