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Смит: «Все допинг-пробы на Кубке Конфедераций - отрицательные»
Сегодня, 18:00 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что на Кубке Конфедераций ни у одной из команды не возникло никаких проблем с допингом.
«Хочу подтвердить по поводу антидопинговых процедур. Все игроки российской команды прошли предварительное тестирование перед КК-2017. Также они проходили тестирование по ходу турнира. До сих пор все пробы были отрицательными. Не только сборной России – все тесты в отношении всех команд».
Напомним, что, по информации британских СМИ, все футболисты российской команды на чемпионате мира-2014 подозреваются в применении допинга
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