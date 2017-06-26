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В Сети появились фото новой формы «Спартака»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Спартак М
Сегодня, 12:11 | Источник: footyheadlines.com | Фото: footyheadlines.com | Редакция: Антон Белюсь

На просторах Сети появились первые снимки вероятной формы «Спартака» на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен в красном цвете, гостевой – в белом, однако внимание на себя обращает отсутствие традиционной полосы на груди, которая является неизменным элементом на форме «красно-белых» с сезона 2006 года.

С формами европейских топ-клубов на новый сезон можете ознакомиться здесь.

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