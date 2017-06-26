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В Сети появились фото новой формы «Спартака»
Сегодня, 12:11 | Источник: footyheadlines.com | Фото: footyheadlines.com | Редакция: Антон Белюсь
На просторах Сети появились первые снимки вероятной формы «Спартака» на следующий сезон.
Домашний комплект выполнен в красном цвете, гостевой – в белом, однако внимание на себя обращает отсутствие традиционной полосы на груди, которая является неизменным элементом на форме «красно-белых» с сезона 2006 года.
С формами европейских топ-клубов на новый сезон можете ознакомиться здесь.
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Хотя какие там конкуренты-золото за 3 тура до конца. Так,скорее поставщики очков)
Хотя какие там конкуренты-золото за 3 тура до конца. Так,скорее поставщики очков)
Девушку можно вывести из деревни, но деревню из девушки - никогда.
Нашли чем гордится, неудачники))
А так как вы даже разделить два числа не в состоянии - показываю вам как это выглядит РЕАЛЬНО для всех, а не для "тарасовских сектантов".
"Мы чемпионы. а вы, даже не вторые." - Эти слова говорит Зенит "свинарнику" вот уже всё новое тысячелетие, вечные вы "номер 6")))
У нас кубок и Суперкубок УЕФА есть и нас в Европе знают и уважают(или - опасаются).
А вас ещё надо вспомнить - что такое "российское мясо"? Это которое играло в ЛЧ тогда, когда Стяуа и Црвена Звезда были грозной силой, а в АЯКС - топ командой, которая выигрывала всё подряд в "Эру Ван Гала"?)))
Так что - пасть off неудачники!
"а потом ноете что "Гиннер/Миллер всё купил"
"Ему надо было, чтобы закрылись пятаки - вот и купил вам победку раз в 16 лет"
Вот оно, отборное нытье. Мне даже говорить ничего не надо.
Именно поэтому, самому Федуну, ваша побела в чемпионате - вообще не нужна. Ему надо было, чтобы закрылись пятаки - вот и купил вам победку раз в 16 лет. Теперь будет "мыть" быбло через свою "стиралку", до следующего визга "Федун - продай Спартак!", чтобы опять "купить" вам чемпионат, чтобы продолжать "вымывать" народное госбабло от добычи нефти в России через фк "сБардак".
Ну а теперь начнем)
1. Де зеувы?) Кто б говорил) Уж не лазурным эту тему поднимать, с моллами всякими.
2. Весь шлак скупили?)) Мне не послышалось?) это мне зенитовский болела говорит?)) У вас скамейку запасных скоро придется вокруг крестовского делать.
Вы б хоть думали иногда, прежде чем писать.
Свиновизгом удовлетворён! Не забудьте де зеувов купить! В этом сезоне, дыры в командах у нас и "коней" закроются, и тогда ваши статисты+Промес окажутся на своём законном "номере 6". Тогда и посмотрим как вы самостоятельно Карреру на плаху поведёте.
А пока что - пасть off и укрепляйтесь! У вас вторая команда по деньгам в России, а играете как 5ая, и скупаете всякий шлак, а потом ноете что "Гиннер/Миллер всё купил" и вините всех, кроме "свинарника". Неудачники... добавить нечего...
Делать придверный коврик из официальной футболки клуба соперника для меня, например неприемлемо.
Следующий чемпионат выиграют в 2030, но все 20ые годы будут лупить себя в "Победу 2016/17", когда главные и настоящие претенденты на Чемпионство просто обескровлены были.
Да и 80 € для Мск не такие уже и большие деньги, главное, чтобы этот коврик обувь от грязи хорошо чистил))