Ари: «Все мои мысли о матче со „Спартаком“»

Нападающий «Локомотива» Ари после победы в товарищеском матче над «Анкараном» (10:0) сообщил, что очень ждет поединка за Суперкубок России со «Спартаком», который состоится 14 июля.

«Все молодцы, мы сегодня очень хорошо сыграли! Много комбинировали, технично и быстро бегали – это главное.

Все мои мысли сейчас о Суперкубке, который состоится уже совсем скоро, нам нужно быть готовыми к нему на 100 процентов! Рад, что все проявили себя, особенно Артём Галаджан – этот хет-трик точно поможет ему успешно начать сезон! Продолжаем усердно тренироваться, наш основной фокус, повторюсь, – матч со „Спартаком“, где мы должны проявить себя настолько хорошо, чтобы порадовать наших болельщиков».