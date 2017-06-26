Рейтинг@Mail.ru

Судья, не засчитавший гол «Барселоны» в ворота «Бетиса», признан лучшим арбитром Ла Лиги

Матч: БетисБетис1 : 1БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Сегодня, 16:04 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Технический комитет арбитров Ла Лиги признал судью Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса лучшим рефери завершившегося сезона в чемпионате Испании.

Тем не менее, к 34-летнему арбитру с Канарских островов наверняка есть претензии у поклонников «Барселоны».

Именно Эрнандес не засчитал чистый гол Жорди Альбы в ворота «Бетиса» в матче 20-го тура Примеры. В результате каталонцы сыграли вничью, не досчитавшись 2-х очков, потеряв необходимые для защиты чемпионского титула баллы.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:58
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:55
ответ пользователю волгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:30
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:19
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:49
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 16:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:37
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:32
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:30
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:27
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 16:25
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 16:23
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 16:15
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 16:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:13
, чтобы видеть комментарии
  12
Сегодня 16:13
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 16:12
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:12
, чтобы видеть комментарии
  0
311
Сегодня 16:09
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:09
, чтобы видеть комментарии
  11
Сегодня 16:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:52 Премьер-министр Словакии считает матч молодежного Евро Италия - Германия договорным 5
09:26 «Барселона Б» вышла в Сегунду 18
08:15 Видео 25 лет назад датчане потрясли мир, выиграв чемпионат Европы 44
00:49 Умер отец Моуриньо
00:12 Украинский футбольный агент похитил человека на его автомобиле 40
Вчера
20:27 Германия добилась 100-й победы в 150-м матче под руководством Лёва 16
19:53 Видео Чили и Австралия обменялись голами 18
18:56 Лев проводит 150-й матч во главе сборной Германии 5
18:24 Доннарумма опроверг слухи об увольнении Райолы 6
18:23 Владельцы «Манчестер Сити» купят «Жирону» 8
все материалы по этой теме
Турниры