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Судья, не засчитавший гол «Барселоны» в ворота «Бетиса», признан лучшим арбитром Ла Лиги
Сегодня, 16:04 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Технический комитет арбитров Ла Лиги признал судью Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса лучшим рефери завершившегося сезона в чемпионате Испании.
Тем не менее, к 34-летнему арбитру с Канарских островов наверняка есть претензии у поклонников «Барселоны».
Именно Эрнандес не засчитал чистый гол Жорди Альбы в ворота «Бетиса» в матче 20-го тура Примеры. В результате каталонцы сыграли вничью, не досчитавшись 2-х очков, потеряв необходимые для защиты чемпионского титула баллы.
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Снова глорье барсы прибежало плакать сюда😂😂😂
Ошибка несущественная, потому что эти два очка всё равно бы барселону не спасли. Они не были необходимыми, так как ни на что не влияли.
Очень напоминает историю со звёздами на эмблеме одного клуба :)