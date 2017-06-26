Судья, не засчитавший гол «Барселоны» в ворота «Бетиса», признан лучшим арбитром Ла Лиги

Технический комитет арбитров Ла Лиги признал судью Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса лучшим рефери завершившегося сезона в чемпионате Испании.

Тем не менее, к 34-летнему арбитру с Канарских островов наверняка есть претензии у поклонников «Барселоны».

Именно Эрнандес не засчитал чистый гол Жорди Альбы в ворота «Бетиса» в матче 20-го тура Примеры. В результате каталонцы сыграли вничью, не досчитавшись 2-х очков, потеряв необходимые для защиты чемпионского титула баллы.