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«Барселона Б» вышла в Сегунду

Соккер.Ру // Испания. Сегунда 2017/2018, Заграница: события, Барселона Б
Сегодня, 09:26 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь

«Барселона Б» возвращается в Сегунду.

Вторая команда «сине-гранатовых» обеспечила себе повышение в классе, обыграв по сумме двух матчей «Расинг» (общий счет противостояния - 4:1).

Таким образом, «Барселона Б» в 6-й раз в 21-м веке выступит во втором по силе дивизионе испанского футбола - больше, чем какая-либо другая резервная команда.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «блаугранас» Хави отказался возглавить «Барселону Б».

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