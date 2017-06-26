«Барселона Б» вышла в Сегунду

«Барселона Б» возвращается в Сегунду.

Вторая команда «сине-гранатовых» обеспечила себе повышение в классе, обыграв по сумме двух матчей «Расинг» (общий счет противостояния - 4:1).

Таким образом, «Барселона Б» в 6-й раз в 21-м веке выступит во втором по силе дивизионе испанского футбола - больше, чем какая-либо другая резервная команда.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «блаугранас» Хави отказался возглавить «Барселону Б».