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«Барселона Б» вышла в Сегунду
Сегодня, 09:26 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь
«Барселона Б» возвращается в Сегунду.
Вторая команда «сине-гранатовых» обеспечила себе повышение в классе, обыграв по сумме двух матчей «Расинг» (общий счет противостояния - 4:1).
Таким образом, «Барселона Б» в 6-й раз в 21-м веке выступит во втором по силе дивизионе испанского футбола - больше, чем какая-либо другая резервная команда.
Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «блаугранас» Хави отказался возглавить «Барселону Б».
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