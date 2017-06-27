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Бэйл останется в «Реале»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Бэйл Гарет
Сегодня, 00:42 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Вингер «Реала» Гарет Бэйл не покинет команду в это межсезонье.

Руководство клуба и главный тренер команды Зинедин Зидан считают валлийца ключевым игроком и не будут рассматривать предложения от других клубов.

Бэйл отлично начал прошлый сезон, но затем получил травму в Лиссабоне и сбавил обороты. Тем не менее клуб уверен, что в новой кампании Гарет вернется к своей лучшей форме.

Неопределенность с будущим Криштиану Роналду только укрепляет позиции Бэйла в «Реале». Сам футболист недавно также заявил о своей приверженности «сливочным».

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