Бэйл останется в «Реале»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл не покинет команду в это межсезонье.

Руководство клуба и главный тренер команды Зинедин Зидан считают валлийца ключевым игроком и не будут рассматривать предложения от других клубов.

Бэйл отлично начал прошлый сезон, но затем получил травму в Лиссабоне и сбавил обороты. Тем не менее клуб уверен, что в новой кампании Гарет вернется к своей лучшей форме.

Неопределенность с будущим Криштиану Роналду только укрепляет позиции Бэйла в «Реале». Сам футболист недавно также заявил о своей приверженности «сливочным».