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Бэйл останется в «Реале»
Сегодня, 00:42 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Вингер «Реала» Гарет Бэйл не покинет команду в это межсезонье.
Руководство клуба и главный тренер команды Зинедин Зидан считают валлийца ключевым игроком и не будут рассматривать предложения от других клубов.
Бэйл отлично начал прошлый сезон, но затем получил травму в Лиссабоне и сбавил обороты. Тем не менее клуб уверен, что в новой кампании Гарет вернется к своей лучшей форме.
Неопределенность с будущим Криштиану Роналду только укрепляет позиции Бэйла в «Реале». Сам футболист недавно также заявил о своей приверженности «сливочным».
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