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Горецка перейдёт в «Баварию» в 2018 году на правах свободного агента
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Шальке-04, Бавария, Горецка Леон
Сегодня, 09:02 | Источник: Kicker.de | Редакция: Антон Белюсь
«Бавария» проявляет интерес к полузащитник «Шальке-04» и сборной Германии Леону Горецке.
При этом мюнхенцы не планируют покупать футболиста у «кобальтовых», а намерены дождаться 1 июля 2018 года (в этот день истекает контракт 22-летнего игрока с «горняками») и подписать его на правах свободного агента.
Напомним, что перспективный хавбек также интересен «Арсеналу».
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