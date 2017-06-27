Горецка перейдёт в «Баварию» в 2018 году на правах свободного агента

«Бавария» проявляет интерес к полузащитник «Шальке-04» и сборной Германии Леону Горецке.

При этом мюнхенцы не планируют покупать футболиста у «кобальтовых», а намерены дождаться 1 июля 2018 года (в этот день истекает контракт 22-летнего игрока с «горняками») и подписать его на правах свободного агента.

Напомним, что перспективный хавбек также интересен «Арсеналу».