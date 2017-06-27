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Йоветич может перейти в «Рому»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Рома, Интер, Йоветич Стеван
Сегодня, 08:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич может продолжить карьеру в «Роме».

Черногорец выступал за «Севилью» на правах аренды во время прошлого сезона, но андалусийский клуб не готов заплатить необходимые 14 млн евро за выкуп контракта игрока.

По слухам, в услугах нападающего заинтересована «Рома», которая ищет варианты усиления атаки.

Напомним, что именно нынешний спортивный директор «волков» Мончи приглашал Йоветича в «Севилью», потому не исключено, что он рассматривает возможность подписания 27-летнего футболиста еще раз.

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