«Барселона» ведёт переговоры с Саулем

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес по-прежнему интересен «Барселоне».

Сообщается, что спортивный директор каталонцев Роберт Фернандес уже неоднократно встречался с представителями игрока, а также контактирует с ними по телефону.

По слухам, приоритетной транферной целью «сине-гранатовых» на это лето является хавбек ПСЖ Марко Верратти, но если парижане не захотят отпускать итальянца в «Барселону», то вице-чемпионы Испании рассмотрят вариант с приобретением Сауля.

Отступные, прописанные в контракте 22-летнего футболиста с «Атлетико», составляют 80 млн евро.