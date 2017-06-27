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«Барселона» ведёт переговоры с Саулем
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Атлетико М, Ньигес Сауль
Сегодня, 08:53 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес по-прежнему интересен «Барселоне».
Сообщается, что спортивный директор каталонцев Роберт Фернандес уже неоднократно встречался с представителями игрока, а также контактирует с ними по телефону.
По слухам, приоритетной транферной целью «сине-гранатовых» на это лето является хавбек ПСЖ Марко Верратти, но если парижане не захотят отпускать итальянца в «Барселону», то вице-чемпионы Испании рассмотрят вариант с приобретением Сауля.
Отступные, прописанные в контракте 22-летнего футболиста с «Атлетико», составляют 80 млн евро.
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