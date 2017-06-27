Рейтинг@Mail.ru

«Арсенал» провёл переговоры с Матюиди

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ювентус, Ман Юнайтед, Матюиди Блез
Сегодня, 09:33 | Источник: 101greatgoals.com | Редакция: Антон Белюсь

Три клуба ведут борьбу за подписание полузащитника ПСЖ Блеза Матюиди.

К «Ювентусу» и «Манчестер Юнайтед», которые хотят видеть 30-летнего француза у себя, присоединился «Арсенал».

По слухам, лондонский клуб уже провел переговоры с футболистом.

Напомним, что действующий контракт хавбека с парижанами рассчитан до 2018 года, а о новом стороны все еще не договорились, потому смена игроком клубной прописки видится очень вероятной.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:07 Слухи МЮ готов заплатить 45 млн евро за Наингголана 1
09:55 Слухи «Бешикташ» предлагает «Барселоне» 30 млн евро за Турана 0
09:02 Слухи Горецка перейдёт в «Баварию» в 2018 году на правах свободного агента 5
08:53 Слухи «Барселона» ведёт переговоры с Саулем 7
08:10 Слухи Йоветич может перейти в «Рому» 0
00:42 Слухи Бэйл останется в «Реале» 11
00:05 Банега возвращается в «Севилью» 3
Вчера
23:25 Слухи «Вест Хэм» готов заплатить 20 млн фунтов за Жиру 7
23:09 Полузащитник «Бордо» Унас подтвердил, что переходит в «Наполи» 2
21:13 Слухи «Челси» претендует на Витоло 7
все материалы по этой теме
Турниры