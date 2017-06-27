«Арсенал» провёл переговоры с Матюиди

Три клуба ведут борьбу за подписание полузащитника ПСЖ Блеза Матюиди.

К «Ювентусу» и «Манчестер Юнайтед», которые хотят видеть 30-летнего француза у себя, присоединился «Арсенал».

По слухам, лондонский клуб уже провел переговоры с футболистом.

Напомним, что действующий контракт хавбека с парижанами рассчитан до 2018 года, а о новом стороны все еще не договорились, потому смена игроком клубной прописки видится очень вероятной.