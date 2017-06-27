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«Арсенал» провёл переговоры с Матюиди
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ювентус, Ман Юнайтед, Матюиди Блез
Сегодня, 09:33 | Источник: 101greatgoals.com | Редакция: Антон Белюсь
Три клуба ведут борьбу за подписание полузащитника ПСЖ Блеза Матюиди.
К «Ювентусу» и «Манчестер Юнайтед», которые хотят видеть 30-летнего француза у себя, присоединился «Арсенал».
По слухам, лондонский клуб уже провел переговоры с футболистом.
Напомним, что действующий контракт хавбека с парижанами рассчитан до 2018 года, а о новом стороны все еще не договорились, потому смена игроком клубной прописки видится очень вероятной.
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