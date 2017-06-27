Агент: «У Бильи есть договорённость с „Миланом“»

Энцо Монтепаоне - агент полузащитника «Лацио» Лукаса Бильи, сообщил о том, что его клиент намерен продолжить карьеру в «Милане»:

«Лукас разговаривал с руководством „Лацио“ около месяца назад и заявил, что хочет покинуть Рим.

У него есть договоренность с „Миланом“, поэтому сейчас мы ждем, пока два клуба придут к соглашению.

Есть еще вариант с переходом в Англию, но больше об этом я не могу ничего говорить.

„Милан“ и „Лацио“ ведут переговоры и должны прийти к консенсусу на следующей неделе. Я буду в Италии, поэтому надеюсь, что все разрешится быстро».