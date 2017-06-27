Л. Галлахер: «Гвардиоле не следует оставаться в „Ман Сити“, если клуб ничего не выиграет»

Вокалист знаменитой британской группы Oasis Лайам Галлахер, являющийся поклонником «Манчестер Сити», считает, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола должен будет покинуть свой пост, если манкунианский клуб в этом сезоне не выиграет трофеев:

«Нам просто необходимо выиграть титул в следующем сезоне, нельзя допустить, чтобы он снова достался „Челси“.

Если „Сити“ ничего не выиграет, то Гвардиоле не следует оставаться в клубе.

Он поступил неправильно, избавившись от Джо Харта, но сам за это поплатился».

Сам Гвардиола ждет прогресса в игре своих подопечных в новом сезоне АПЛ.