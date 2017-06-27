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Л. Галлахер: «Гвардиоле не следует оставаться в „Ман Сити“, если клуб ничего не выиграет»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 10:24 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Вокалист знаменитой британской группы Oasis Лайам Галлахер, являющийся поклонником «Манчестер Сити», считает, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола должен будет покинуть свой пост, если манкунианский клуб в этом сезоне не выиграет трофеев: 

«Нам просто необходимо выиграть титул в следующем сезоне, нельзя допустить, чтобы он снова достался „Челси“.

Если „Сити“ ничего не выиграет, то Гвардиоле не следует оставаться в клубе.

Он поступил неправильно, избавившись от Джо Харта, но сам за это поплатился».

Сам Гвардиола ждет прогресса в игре своих подопечных в новом сезоне АПЛ.

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