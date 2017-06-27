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Экс-тренер Мораты поддерживает игрока «Реала» в его желании сменить клубную прописку

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Ман Юнайтед, Мората Альваро
Сегодня, 09:24 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Альберто Торил, тренировавший нападающего «Реала» Альваро Морату на юношеском уровне, считает, что футболисту пойдет на пользу возможная смена клубной прописки

«Это личное решение. Альваро обладает необходимыми качествами, чтобы быть наконечником „Реала“. Он провел много матчей за „сливочных“ в минувшем сезоне, проявив высокую эффективность.

Мората попробует найти клуб, где он сможет играть чаще, ведь в следующем году состоится чемпионат мира, потому важно играть часть и много, чтобы попасть в стартовый состав национальной команды. В „Реале“ ему будет сложно это сделать».

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