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Экс-тренер Мораты поддерживает игрока «Реала» в его желании сменить клубную прописку
Сегодня, 09:24 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Альберто Торил, тренировавший нападающего «Реала» Альваро Морату на юношеском уровне, считает, что футболисту пойдет на пользу возможная смена клубной прописки:
«Это личное решение. Альваро обладает необходимыми качествами, чтобы быть наконечником „Реала“. Он провел много матчей за „сливочных“ в минувшем сезоне, проявив высокую эффективность.
Мората попробует найти клуб, где он сможет играть чаще, ведь в следующем году состоится чемпионат мира, потому важно играть часть и много, чтобы попасть в стартовый состав национальной команды. В „Реале“ ему будет сложно это сделать».
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