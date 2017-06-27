Экс-тренер Мораты поддерживает игрока «Реала» в его желании сменить клубную прописку

Альберто Торил, тренировавший нападающего «Реала» Альваро Морату на юношеском уровне, считает, что футболисту пойдет на пользу возможная смена клубной прописки:

«Это личное решение. Альваро обладает необходимыми качествами, чтобы быть наконечником „Реала“. Он провел много матчей за „сливочных“ в минувшем сезоне, проявив высокую эффективность.

Мората попробует найти клуб, где он сможет играть чаще, ведь в следующем году состоится чемпионат мира, потому важно играть часть и много, чтобы попасть в стартовый состав национальной команды. В „Реале“ ему будет сложно это сделать».