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Марадона: «Я фанат Путина»
Сегодня, 18:26 | Источник: Ole.com.ar | Редакция: Дмитрий Кристя
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона дал понять, что он может принять участие в подготовке к ЧМ-2018 в России. Возможно, аргентинец будет участвовать в церемонии открытия.
«Я общался с Путиным, а затем он снова перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для чемпионата мира. Я фанат Путина, так что всё возможно. Со мной уже говорили об этом два месяца назад, но важно быть рядом с Путиным и пообщаться с ним».
Сообщается, что Марадона в ближайшие дни отправится в Россию и встретится с президентом.
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общался с фиделем кастро с чигиварой с уго чавесом
общался с фиделем кастро с чигиварой с уго чавесом
А вы все о танках, да бомбардировщиках)
Не ищи врага там, где его нет. Слон и Моська все дела.
И Говорухина я зауважал, как он из режиссера превратился в фаната власти. Так же я уважал и замечательного артиста Михаила Ульянова, который призывал Горбачева на вечное царствие. Тот правда много дивидендов с этого не поимел по причине скорого отлучения его кумира от власти. Надеюсь этот окажется более удачливым. И вообще, я считаю, что уважать, а вернее быть фанатами тех, кто во власти, это почетная обязанность каждого патриота России. Жаль только, что основная часть этих патриотов не имеет возможности поиметь какой-либо гешефт со своего патриотизма...(
общался с фиделем кастро с чигиварой с уго чавесом"
какой Че Гевара - совсем что ли?
"Возможно, я, в чем-то и не согласен с Путиным, но во-всяком случае, мне за него не стыдно...."
От себя добавлю, как вспомню Ельцина, так аж страшно становится, кто 10 лет страной руководил.
-Марадона - красава! -Почему? Потому что хороший футболит?
-Нет! Он ненавидит Америку!