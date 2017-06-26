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Марадона: «Я фанат Путина»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Заграница: мнение, Марадона Диего
Сегодня, 18:26 | Источник: Ole.com.ar | Редакция: Дмитрий Кристя

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона дал понять, что он может принять участие в подготовке к ЧМ-2018 в России. Возможно, аргентинец будет участвовать в церемонии открытия.

«Я общался с Путиным, а затем он снова перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для чемпионата мира. Я фанат Путина, так что всё возможно. Со мной уже говорили об этом два месяца назад, но важно быть рядом с Путиным и пообщаться с ним».

Сообщается, что Марадона в ближайшие дни отправится в Россию и встретится с президентом.

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