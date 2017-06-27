Жинола: «Мбаппе надо посмотреть на Марсьяля и остаться в „Монако“ ещё на год»

Бывший полузащитник сборной Франции Давид Жинола советует нападающему «Монако» Килиану Мбаппе повременить с переходом в «Реал»:

«У Мбаппе уже есть все, в таком юном возрасте.

Он очень стабильно отыграл в прошлом сезоне, и это, пожалуй, стало главным сюрпризом. Мы знали, что он талантлив, но он каждую неделю удивлял нас своей техникой, силой, скоростью. Думаю, лучшее у него еще впереди.

Но в прошлом случались неудачные примеры: например, Антони Марсьяль перебрался в „Манчестер Юнайтед“, поэтому еще один год, проведенный в „Монако“ пойдет Мбаппе на пользу. Он должен утвердиться в качестве игрока топ-уровня.

Порой молодые футболисты покидают свой дома, чтобы перейти в большие клубы, но не добиваются там успеха, ведь им сложно справиться с таким давлением».