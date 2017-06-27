Аллегри: «В будущем Бонуччи станет вожаком „Ювентуса“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что туринский клуб не намерен расставаться с защитником Леонардо Бонуччи, на которого претендует «Челси». У игрока, напомним, случился конфликт с тренером после того, как тот не выпустил Бонуччи на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту»:

«В тот конкретный момент это решение выглядело правильным. Порой на кое-какие вещи можно закрыть глаза, но порой этого делать не стоит. Тогда Лео был неправ.

Я тоже был неправ. На самом деле я наказал себя, не выпустив Лео на поле. Это была важная и решающая игра.

Мы хорошо сыграли против „Порту“, а через два дня Бонуччи был снова в старте, ведь это важный для нас игрок, невероятный игрок. Но самое важное: он должен понимать, что именно он в будущем станет лидером раздевалки „Ювентуса“».