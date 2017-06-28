Осорио: «Сборная Мексики должна учиться у национальной команды Германии»

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Конфедераций с командой Германии.

«Германия – молодая команда? Давайте посмотрим. Самый молодой у них Хенрикс – ему 20 лет. Ещё есть двое игроков 21 года, как Лосано у нас. Большинство игроков там 23-25 лет, у них за спиной уже по 100 матчей на топ-уровне, они становились чемпионами, играли за сборную. Как мы можем говорить о них как о молодой и неопытной команде?

Пример из медицины. Можно поступить в университет в 30 лет и иметь за плечами нулевой опыт. А можно работать в скорой помощи и оперировать по 10 раз в день, накопив к 23 годам огромный опыт. Посмотрите, сколько у Германии таких игроков, как Дракслер, которые дебютировали в 16 лет. К 23 годам они уже много лет играют в Бундеслиге, которая, на мой взгляд, входит в тройку лучших на планете, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. И это просто здорово, мы хотим и должны учиться у таких команд, как Германия. Они не случайно стали чемпионами мира».