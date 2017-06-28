Ловчев: «Смолов во всех матчах Кубка Конфедераций был просто нулевой»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев порассуждал о том, какие резервы есть у того состава сборной России, который выступил на Кубке Конфедераций.

«Первый резерв – Глушаков. Сыграл он неважно. Дальше – Смолов. Его уровня хватает для успешной игры в нашем чемпионате. А на Кубке Конфедераций все три матча он был просто нулевой. Ерохину доверяли, а он то не добежит, то силенок ему не хватает. А может, молодые быстрее схватывают? Самым европейским футболистом в сборной был Головин. В матчах за национальную команду, в Лиге чемпионов он понял - чтобы соответствовать современному уровню, надо все делать гораздо быстрее. Быстрее мыслить, двигаться, бить по воротам. Мне кажется, и Миранчук может такой футбол быстрее схватить.

Я смотрел на других наших ребят, они получали мяч и начинали нервничать, потому что соперники заставляли их думать гораздо быстрее, чем они привыкли. И вот только через такие матчи наши ребята могут понять, какой футбол будет на чемпионате мира».