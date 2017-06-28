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Гаврилов: «Не ставьте крест на Кокорине, он ещё не старый»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Россия, Зенит, Кокорин Александр, Дзюба Артём, Черчесов Станислав
Сегодня, 07:02 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о форвардах «Зенита» Александре Кокорине и Артёме Дзюбе, выложивших в Instagram нашумевшее видео, которое было расценено многими, как ироничная реакция на вылет сборной России под руководством Станислава Черчесова из Кубка Конфедераций:

«Конфликт Дзюбы и Черчесова? Ой, я не хочу лезть в эти дела! Не буду вмешиваться в отношения тренер – игрок. Не моя сфера. Сами разберутся. Но мне кажется, им делить-то особо нечего. Если ты футболист, должен слушать и выполнять требования тренера, с которого спрос за результат.

Верю ли, что Кокорин вернётся в сборную? Не думаю, что тренерский штаб окончательно вычеркнул его из своего списка. Сейчас не то время. Это раньше выбор форвардов был большой. А теперь особо не разгуляешься. Если Кокорин будет нормально относиться к делу, то может вернуться в национальную команду. Его же не просто так неоднократно вызывали. Как и на Акинфееве, не ставьте на нём крест, он ещё не старый. Здоровье позволяет выступать и в „Зените“, и в сборной».

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