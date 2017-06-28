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Орещук: «Черчесов умеет делать команды! А что умеет Канчельскис?»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Россия, Орещук Роман, Черчесов Станислав , Канчельскис Андрей , Бердыев Курбан
Сегодня, 06:24 | Источник: Твиттер Романа Орещука | Редакция: Павел Молочный

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на критические высказывания экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса в адрес главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова. Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» также отметил, что в сборную как можно скорее нужно приглашать Курбана Бердыева.

«Черчесов, так же как и Бердыев, умеет делать команды! „Легию“ привёл к чемпионству и кубку за 7 месяцев. А Канчельскис что умеет?», — написал Орещук в «твиттере».

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