Орещук: «Черчесов умеет делать команды! А что умеет Канчельскис?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на критические высказывания экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса в адрес главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова. Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» также отметил, что в сборную как можно скорее нужно приглашать Курбана Бердыева.

«Черчесов, так же как и Бердыев, умеет делать команды! „Легию“ привёл к чемпионству и кубку за 7 месяцев. А Канчельскис что умеет?», — написал Орещук в «твиттере».