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Орещук: «Черчесов умеет делать команды! А что умеет Канчельскис?»
Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Россия, Орещук Роман, Черчесов Станислав , Канчельскис Андрей , Бердыев Курбан
Сегодня, 06:24 | Источник: Твиттер Романа Орещука | Редакция: Павел Молочный
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на критические высказывания экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса в адрес главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова. Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» также отметил, что в сборную как можно скорее нужно приглашать Курбана Бердыева.
«Черчесов, так же как и Бердыев, умеет делать команды! „Легию“ привёл к чемпионству и кубку за 7 месяцев. А Канчельскис что умеет?», — написал Орещук в «твиттере».
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А его Чемпионство с Легией очень похоже на Чемпионство Калитвинцева с Динамо в ФНЛ - тот же уровень Чемпа и то же превосходство Команды над остальными во всех компонентах.
"Спартак" со средним составом и тренером, которого и серьезно никто не принимал, стал чемпионом.
Кстати, повеселило "Черчесов и Бердыев" )) Как в известном анекдоте "Кто на нас с Лёшей?" ))
Раньше, правда, умел играть в футбол.