Карсдорп подписал пятилетний контракт с «Ромой»

«Рома» объявила о подписании 22-летнего полузащитника Рика Карсдорпа, который, по сообщениям, прибыл в Рим вчера. Бывший игрок «Фейенорда» останется в клубе до 2022 года. Трансфер обошелся «волкам» в 14 млн евро + еще до 5 млн евро бонусами.

«Переход в „Рому“ — это серьезный шаг вперед для меня. Я приехал в Рим с огнем в глазах и полной готовностью осуществить свои мечты», - отметил футболист.