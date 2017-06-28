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Карсдорп подписал пятилетний контракт с «Ромой»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Рома, Фейеноорд, Карсдорп Рик
Сегодня, 19:11 | Источник: ФК "Рома" | Редакция: Роман Мельник

«Рома» объявила о подписании 22-летнего полузащитника Рика Карсдорпа, который, по сообщениям, прибыл в Рим вчера. Бывший игрок «Фейенорда» останется в клубе до 2022 года. Трансфер обошелся «волкам» в 14 млн евро + еще до 5 млн евро бонусами.

«Переход в „Рому“ — это серьезный шаг вперед для меня. Я приехал в Рим с огнем в глазах и полной готовностью осуществить свои мечты», - отметил футболист.

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