30
Карсдорп подписал пятилетний контракт с «Ромой»
Сегодня, 19:11 | Источник: ФК "Рома" | Редакция: Роман Мельник
«Рома» объявила о подписании 22-летнего полузащитника Рика Карсдорпа, который, по сообщениям, прибыл в Рим вчера. Бывший игрок «Фейенорда» останется в клубе до 2022 года. Трансфер обошелся «волкам» в 14 млн евро + еще до 5 млн евро бонусами.
«Переход в „Рому“ — это серьезный шаг вперед для меня. Я приехал в Рим с огнем в глазах и полной готовностью осуществить свои мечты», - отметил футболист.
🛎️ NUOVO ACQUISTO 🛎️
L'#ASRoma è lieta di annunciare l'ingaggio di Rick #Karsdorp 🔶🔴
📄https://t.co/BNiCmEP0wf pic.twitter.com/Icxtfc8Nbu
— AS Roma (@OfficialASRoma) 28 июня 2017 г.
Другие материалы по теме:
19:28 Официально Фото Форвард «Аякса» Клемент перешел в «Рединг» 0
19:03 Официально Фото Бафетимби Гомис перешел в «Галатасарай» 1
15:55 Официально «Гамбург» выкупил у «Байера» Пападопулоса 3
00:29 Официально «Малага» подписала защитника «Ниццы» 0
Вчера
23:34 Официально «Севилья» подтвердила трансфер Банеги 1
23:31 Официально «Суонси» расторг контракт с Франком Табану 0
60
Или войдите через