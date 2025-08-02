«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Махачкала – «Ахмат», который состоится 3 августа 2025 года.
«Динамо» Махачкала
«Динамо» Махачкала набрало всего один балл в двух турах нового сезона РПЛ, что вряд ли можно оценивать как хороший результат. Тем не менее, недавняя победа в кубке России дает надежду болельщикам, что клуб начнет побеждать и в чемпионате. Команда принимает проигравший все свои матчи «Ахмат» и постарается воспользоваться не лучшим состоянием соперника, чтобы одержать и первую победу в РПЛ.
30 июля «Динамо» Махачкала обыграло «Пари НН» (1:0) в кубке России, а 27 числа сыграло вничью в чемпионате с «Оренбургом» (1:1).
«Ахмат»
«Ахмат» имел серьезные цели до начала сезона, но вновь проваливает стартовые поединки, хотя и все соперники были серьезными. По предстоящему матчу с «Динамо» Махачкала уже можно будет понять, насколько клуб из Грозного готов к сезону, ведь еще одно поражение увеличит «снежный ком» критики, которую получает коллектив после провальных матчей. Победа, наоборот, позволит сбросить с себя неприятный груз неуверенности и начать набирать очки.
30 июля «Ахмат» проиграл в кубке России «Зениту» (1:2), а 27 числа в чемпионате на выезде уступил ЦСКА (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Махачкала – 2.65
- Ничья – 2.95
- Победит «Ахмат» – 2.95
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.4
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.57
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Динамо» Махачкала завершились тоталом меньше 2.5 мячей»
- «Ахмат» проиграл три поединка подряд во всех турнирах
- Три из пяти последних поединков между клубами завершились ничейными результатами
Прогноз
Поставить на победу «Динамо» Махачкала, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Хозяева выглядят более уверенно, чем кризисный «Ахмат», который и в этой встрече наверняка останется без набранных баллов.