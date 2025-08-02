«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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02 августа 2025, 09:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» Махачкала – «Ахмат», который состоится 3 августа 2025 года.

«Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала набрало всего один балл в двух турах нового сезона РПЛ , что вряд ли можно оценивать как хороший результат. Тем не менее, недавняя победа в кубке России дает надежду болельщикам, что клуб начнет побеждать и в чемпионате. Команда принимает проигравший все свои матчи «Ахмат» и постарается воспользоваться не лучшим состоянием соперника, чтобы одержать и первую победу в РПЛ .

30 июля «Динамо» Махачкала обыграло «Пари НН» (1:0) в кубке России, а 27 числа сыграло вничью в чемпионате с «Оренбургом» (1:1).

«Ахмат»

«Ахмат» имел серьезные цели до начала сезона, но вновь проваливает стартовые поединки, хотя и все соперники были серьезными. По предстоящему матчу с «Динамо» Махачкала уже можно будет понять, насколько клуб из Грозного готов к сезону, ведь еще одно поражение увеличит «снежный ком» критики, которую получает коллектив после провальных матчей. Победа, наоборот, позволит сбросить с себя неприятный груз неуверенности и начать набирать очки.

30 июля «Ахмат» проиграл в кубке России «Зениту» (1:2), а 27 числа в чемпионате на выезде уступил ЦСКА (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Махачкала – 2.65

Ничья – 2.95

Победит «Ахмат» – 2.95

Тотал больше 2.5 мячей – 2.4

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.57

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Динамо» Махачкала завершились тоталом меньше 2.5 мячей»

«Ахмат» проиграл три поединка подряд во всех турнирах

Три из пяти последних поединков между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Махачкала, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Хозяева выглядят более уверенно, чем кризисный «Ахмат», который и в этой встрече наверняка останется без набранных баллов.