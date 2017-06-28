«Зенит» отдал игрока в аренду в ПАОК

Питерский «Зенит» отдал полузащитника Роберта Мака в аренду греческому ПАОКу. Условия сделки не разглашаются. Напомним, что Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года как раз из ПАОКа. В минувшем сезоне футболист сыграл в 17 матчах чемпионата России и забил четыре гола.

Ранее ПАОК объявил о назначении на пост главного тренера команды Александра Станоевича.