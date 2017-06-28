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«Зенит» отдал игрока в аренду в ПАОК
Сегодня, 22:17 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Питерский «Зенит» отдал полузащитника Роберта Мака в аренду греческому ПАОКу. Условия сделки не разглашаются. Напомним, что Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года как раз из ПАОКа. В минувшем сезоне футболист сыграл в 17 матчах чемпионата России и забил четыре гола.
Ранее ПАОК объявил о назначении на пост главного тренера команды Александра Станоевича.
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Удачи Роберт!