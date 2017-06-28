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«Локомотив» выкупил у «Рубина» Кверквелию
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Локомотив М, Рубин, Кверквелия Соломон
Сегодня, 21:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Московский «Локомотив» уладил с казанским «Рубином» вопрос по трансферу защитника Соломона Кверквелии. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. С футболистом подписан контракт сроком на четыре года.
В прошлом сезоне Кверквелия выступал за «Локомотив» на правах аренды. В чемпионате России он провел в составе «железнодорожников» 12 матчей.
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