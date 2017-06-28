Рейтинг@Mail.ru

«Локомотив» выкупил у «Рубина» Кверквелию

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Локомотив М, Рубин, Кверквелия Соломон
Сегодня, 21:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Московский «Локомотив» уладил с казанским «Рубином» вопрос по трансферу защитника Соломона Кверквелии. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. С футболистом подписан контракт сроком на четыре года.

В прошлом сезоне Кверквелия выступал за «Локомотив» на правах аренды. В чемпионате России он провел в составе «железнодорожников» 12 матчей.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:17 Слухи «Зенит» отдал игрока в аренду в ПАОК 14
18:32 Официально Фото Багаев и Полуяхтов стали игроками «Анжи» 9
17:25 Официально Фото Защитник «Зенита-2» Мильдзихов перешел в «Енисей» 2
13:16 Официально Полоз и Ерохин бесплатно перешли в «Зенит» 359
04:44 Официально «Крылья Советов» отдали Бато в аренду «Кайрату» 1
Вчера
21:45 Шишкин покидает «Локомотив» 16
20:52 Тульский «Арсенал» подпишет Торбинского 6
19:42 «Зенит» подпишет Дриусси в течение 48 часов 130
19:38 Официально «Волгарь» подписал контракт с Климовым 0
19:34 «Амкар» продлит контракт с Гаджи Гаджиевым 2
все материалы по этой теме
Турниры