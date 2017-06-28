«Локомотив» выкупил у «Рубина» Кверквелию

Московский «Локомотив» уладил с казанским «Рубином» вопрос по трансферу защитника Соломона Кверквелии. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. С футболистом подписан контракт сроком на четыре года.

В прошлом сезоне Кверквелия выступал за «Локомотив» на правах аренды. В чемпионате России он провел в составе «железнодорожников» 12 матчей.