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Багаев и Полуяхтов стали игроками «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Анжи, Мордовия, Оренбург, Полуяхтов Владимир, Багаев Алан
Сегодня, 18:32 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Роман Мельник

«Анжи» объявил о подписании защитников Алана Багаева (контракт рассчитан на два года) и Владимира Полуяхтова (по системе 1+1).

Последним клубом 26-летнего Багаева была «Мордовия» (34 матча и один гол в минувшем сезоне), а 27-летний Полуяхтов представлял цвета «Оренбурга» (27 матчей, 2 гола и одна результативная передача). Оба футболиста пришли в «Анжи» на правах свободного агента.

Напомним, что вчера к составу махачкалинцев присоединился Олег Данченко.

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