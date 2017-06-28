Багаев и Полуяхтов стали игроками «Анжи»

«Анжи» объявил о подписании защитников Алана Багаева (контракт рассчитан на два года) и Владимира Полуяхтова (по системе 1+1).

Последним клубом 26-летнего Багаева была «Мордовия» (34 матча и один гол в минувшем сезоне), а 27-летний Полуяхтов представлял цвета «Оренбурга» (27 матчей, 2 гола и одна результативная передача). Оба футболиста пришли в «Анжи» на правах свободного агента.

Напомним, что вчера к составу махачкалинцев присоединился Олег Данченко.