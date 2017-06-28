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Багаев и Полуяхтов стали игроками «Анжи»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Анжи, Мордовия, Оренбург, Полуяхтов Владимир, Багаев Алан
Сегодня, 18:32 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Роман Мельник
«Анжи» объявил о подписании защитников Алана Багаева (контракт рассчитан на два года) и Владимира Полуяхтова (по системе 1+1).
Последним клубом 26-летнего Багаева была «Мордовия» (34 матча и один гол в минувшем сезоне), а 27-летний Полуяхтов представлял цвета «Оренбурга» (27 матчей, 2 гола и одна результативная передача). Оба футболиста пришли в «Анжи» на правах свободного агента.
Напомним, что вчера к составу махачкалинцев присоединился Олег Данченко.
Багаев стал футболистом #Анжи https://t.co/nJnWME7Lx8 #СемьяАнжи pic.twitter.com/BkOfBmgblJ
— ФК «Анжи» (@fc_anji) 28 июня 2017 г.
Полуяхтов — в #Анжи! https://t.co/ASUs4Zfx7i #СемьяАнжи pic.twitter.com/SB16TrAedi
— ФК «Анжи» (@fc_anji) 28 июня 2017 г.
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