Юрченко: «Почему не сложились отношения с Григоряном? Люди всё прекрасно видят»

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко, в прошлом сезоне выступавший за «Анжи», высказался о проблемах, которые испытывал махачкалинский клуб:

«Нам было очень тяжело, перед стартом сезона от нас много футболистов ушло и много пришло. У нас был полностью новый состав. В такой ситуации полтора-два месяца, чтобы сыграться – это очень мало. Первостепенной задачей было сохранение места в РФПЛ. С задачей мы справились, а как – судить руководству клуба и болельщикам.

Говорят, что у меня не сложились отношения с Григоряном? Тренер сам всё говорит и показывает. Люди вокруг все разумные и адекватные, всё понимают. Поэтому ситуацию с ним обсуждать не считаю нужным. Люди всё прекрасно видят.

Дагестан – очень футбольный регион. Там ярые и преданные болельщики, душой и сердцем болеющие за „Анжи“. Посещаемость? Это российские реалии. Если ты не показываешь красивой зрелищной игры и не побеждаешь, смотреть на тебя будут не так много человек, как хотелось бы. Это очень обидно.

Как возник вариант с „Тосно“? Достаточно спонтанно. Ситуация с моим переходом разрешилась за пару дней. Были, конечно, и другие предложения, но вариант с „Тосно“ привлёк больше всего. Почему? Это клуб амбициозный, молодой. Есть, что доказывать общественности. Ну и ребята голодны до побед. Наверное, это больше всего и подкупило».