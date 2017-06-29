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Президент Федерации футбола Чили: «Победы над Португалией недостаточно»
Матч: Португалия0 : 0Чили
Сегодня, 07:50 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный
Президент Федерации футбола Чили Артуро Салах прокомментировал победу над Португалией (0:0, 3:0 пен.) в полуфинале Кубка Конфедераций:
«Мы безумно счастливы, игра была сложной, прошла на высшем уровне, хоть никто и не забил в основное время. Команды не ошибались. Я думаю, что это была заслуженная победа, сегодняшняя игра стала примером настоящего футбольного матча. Это большое событие для народа Чили.
Сегодняшний матч стал поворотным пунктом в истории чилийского футбола. Поддержка наших болельщиков на стадионе и в Чили стала большим стимулом для команды. Но для нас сегодняшней победы недостаточно. Мы будем бороться, чтобы выиграть финальный матч в Санкт-Петербурге».
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