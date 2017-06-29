Президент Федерации футбола Чили: «Победы над Португалией недостаточно»

Президент Федерации футбола Чили Артуро Салах прокомментировал победу над Португалией (0:0, 3:0 пен.) в полуфинале Кубка Конфедераций:

«Мы безумно счастливы, игра была сложной, прошла на высшем уровне, хоть никто и не забил в основное время. Команды не ошибались. Я думаю, что это была заслуженная победа, сегодняшняя игра стала примером настоящего футбольного матча. Это большое событие для народа Чили.

Сегодняшний матч стал поворотным пунктом в истории чилийского футбола. Поддержка наших болельщиков на стадионе и в Чили стала большим стимулом для команды. Но для нас сегодняшней победы недостаточно. Мы будем бороться, чтобы выиграть финальный матч в Санкт-Петербурге».