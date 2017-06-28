Президент «Лиона»: «Трансфер форварда „Реала“ Диаса — вопрос нескольких часов»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил интерес клуба к нападающему «Реала» Мариану Диасо и отметил, что футболист находится в шаге от перехода во французский клуб:

«Трансфер Мариано — вопрос нескольких часов».

Стоимость сделки, по предварительной информации, составит 8 млн евро.

В минувшем сезоне 23-летний игрок провел во всех турнирах 14 матчей, забил 5 голов и осуществил одну результативную передачу.