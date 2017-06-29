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Инфантино: «Я увидел полную картину. Турнир в России проходит хорошо»
Матч: Португалия0 : 0Чили
Сегодня, 00:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Президент ФИФА Джанни Инфантино после полуфинального поединка Кубка Конфедераций между Португалией и Чили оценил ход турнира:
«Турнир в России проходит хорошо. Я увидел полную картину. Все стадионы отличные и красивые, публика на них ходит, хорошая организация.
Сегодня на стадионе мы видели 10 тысяч болельщиков из Чили. Кубок Конфедераций - это праздник футбола».
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