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Инфантино: «Я увидел полную картину. Турнир в России проходит хорошо»

Матч: ПортугалияПортугалия0 : 0ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Инфантино Джанни
Сегодня, 00:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент ФИФА Джанни Инфантино после полуфинального поединка Кубка Конфедераций между Португалией и Чили оценил ход турнира:

«Турнир в России проходит хорошо. Я увидел полную картину. Все стадионы отличные и красивые, публика на них ходит, хорошая организация.

Сегодня на стадионе мы видели 10 тысяч болельщиков из Чили. Кубок Конфедераций - это праздник футбола».

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