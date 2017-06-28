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Агент Куртуа встречался с представителями «Реала»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Челси, Реал, Куртуа Тибо
Сегодня, 22:34 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Кристоф Хенторай, агент голкипера «Челси» Тибо Куртуа, рассказал о переговорах с мадридским «Реалом»:

«Очевидно, что крупнейшие клубы интересуются Тибо, в том числе действующие чемпионы Европы. Я регулярно встречаюсь с директорами „Реала“, оцениваю перспективы Куртуа.

Моя задача состоит в том, чтобы держать его в курсе событий».

Напомним, что согласно слухам, Куртуа отклонил первые предложения «Челси» по новому контракту.

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