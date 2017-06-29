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Браво: «Нам удалось остановить чемпионов Европы»

Матч: ПортугалияПортугалия0 : 0ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Браво Клаудио
Сегодня, 00:29 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Голкипер Клаудио Браво, признанный лучшим игроком полуфинального матча Кубка Конфедераций Португалия - Чили, признался, что был готов к серии пенальти:

«Я был травмирован в течение какого-то времени, это далось нелегко. Но сегодня был особенный матч, нам удалось выйти в финал, мы очень довольны. Нет, не думаю, что отраженные пенальти — случайность, для достижения таких результатов надо было работать, изучать оппонентов. Я знал, что надо делать в серии пенальти.

Мы играли головой, продуманно, грамотно, интеллигентно. Конечно, некоторые из нас устали, но это понятно. Зато нам удалось остановить чемпионов Европы».

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