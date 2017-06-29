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Пицци: «Мы готовились к встрече с Португалией и заслужили победу»

Матч: ПортугалияПортугалия0 : 0ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Пицци Хуан Антонио
Сегодня, 00:52 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал победу своей команды над Португалией и выход в финал Кубка Конфедераций:

«Мы заслужили победу, ведь у нас было много голевых моментов. Конечно, удача помогает, но это не все в футболе, мы много готовились к этой встрече. Мы сыграли сердцем, показали целеустремленность, были намерены выполнить план на игру.

Хочу отметить, что нас очень радушно приняли в Казани, с открытым сердцем. Я уже был здесь зимой, да, здесь могут быть снегопады, но мне нравится город и зимой, и летом. Рекомендовал бы всем знакомым посетить его, если есть свободное время».

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