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Сантуш: «Сборная Чили — справедливый победитель»

Матч: ПортугалияПортугалия0 : 0ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Сантуш Фернанду
Сегодня, 01:01 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Фернанду Сантуш, наставник сборной Португалии, уступившей чилийцам в полуфинале Кубка Конфедераций, поделился своим мнением об игре:

«Игра была замечательная. Можно сказать, что это хорошая пропаганда футбола. Перед матчем я говорил, что обе сборные — великолепные, они имели всё для того, чтобы выйти в финал. Португалия начала хорошо, нам удалось удивить чилийскую команду некоторыми атаками. В первом тайме мы играли лучше, несмотря на то, что у Чили был первый голевой момент. Возникли и другие шансы, которые можно было превратить в голы. 

Во втором тайме команды устали. В итоге сборная Чили стала победителем. Справедливым победителем. С чем мы их сердечно поздравляем».

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