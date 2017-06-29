Сантуш: «Сборная Чили — справедливый победитель»

Фернанду Сантуш, наставник сборной Португалии, уступившей чилийцам в полуфинале Кубка Конфедераций, поделился своим мнением об игре:

«Игра была замечательная. Можно сказать, что это хорошая пропаганда футбола. Перед матчем я говорил, что обе сборные — великолепные, они имели всё для того, чтобы выйти в финал. Португалия начала хорошо, нам удалось удивить чилийскую команду некоторыми атаками. В первом тайме мы играли лучше, несмотря на то, что у Чили был первый голевой момент. Возникли и другие шансы, которые можно было превратить в голы.

Во втором тайме команды устали. В итоге сборная Чили стала победителем. Справедливым победителем. С чем мы их сердечно поздравляем».