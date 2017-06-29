Дудолев перешел в «Сибирь»

«Сибирь» подписала двухлетний контракт с 25-летним хавбеком Артемом Дудолевым. В минувшем сезоне Дудолев выступал за саратовский «Сокол», где в 35 матчах забил 4 гола.

Стоит отметить, что игрок с 2010 года в течении пяти сезонов уже играл за «Сибирь-2» и «Сибирь».

Ранее клуб приобрел еще двух новичков.