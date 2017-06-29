Рейтинг@Mail.ru

Дудолев перешел в «Сибирь»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: трансферы, Сибирь, Дудолев Артем
Сегодня, 10:22 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Сибирь» подписала двухлетний контракт с 25-летним хавбеком Артемом Дудолевым. В минувшем сезоне Дудолев выступал за саратовский «Сокол», где в 35 матчах забил 4 гола.

Стоит отметить, что игрок с 2010 года в течении пяти сезонов уже играл за «Сибирь-2» и «Сибирь».

Ранее клуб приобрел еще двух новичков.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
09:21 Официально «Анжи» подписал Липартию 1
Вчера
23:26 Состав «Оренбурга» пополнили четыре новичка 3
22:17 Слухи «Зенит» отдал игрока в аренду в ПАОК 30
21:56 «Локомотив» выкупил у «Рубина» Кверквелию 9
18:32 Официально Фото Багаев и Полуяхтов стали игроками «Анжи» 9
Вадим Багров
Бесплатный сыр. Полоз и Ерохин нужны «Зениту»?
«Зенит» подписал еще двух игроков «Ростова» сборки Бердыева. «Соккер.ру» интересен рецепт, по которому их всех собираются мариновать у футбольного поля?
Комментариев: 42
17:25 Официально Фото Защитник «Зенита-2» Мильдзихов перешел в «Енисей» 2
13:16 Официально Полоз и Ерохин бесплатно перешли в «Зенит» 361
04:44 Официально «Крылья Советов» отдали Бато в аренду «Кайрату» 1
27 июня 2017
21:45 Шишкин покидает «Локомотив» 16
все материалы по этой теме
Турниры