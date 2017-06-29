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Дудолев перешел в «Сибирь»
Сегодня, 10:22 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Сибирь» подписала двухлетний контракт с 25-летним хавбеком Артемом Дудолевым. В минувшем сезоне Дудолев выступал за саратовский «Сокол», где в 35 матчах забил 4 гола.
Стоит отметить, что игрок с 2010 года в течении пяти сезонов уже играл за «Сибирь-2» и «Сибирь».
Ранее клуб приобрел еще двух новичков.
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