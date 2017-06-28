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Состав «Оренбурга» пополнили четыре новичка
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: трансферы, Оренбург, Кубань, Рубин-2, Урал, Тюмень, Рубин, Кулик Владислав, Миронов Андрей, Серченков Сергей, Чуканов Андреа
Вчера, 23:26 | Источник: ФК "Оренбург" | Редакция: Роман Мельник
«Оренбург» продолжает укрепляться перед началом сезона-2017/18. Несколько дней назад клуб объявил о приобретении четырех новичков, а теперь к ним присоединится новая четверка.
Отныне защищать цвета клуба из Оренбурга будет хавбек «Рубина» Владислав Кулик, ранее выступавший в «Кубани» на правах аренды. К команде присоединились также полузащитник второго состава «Рубина» Андрей Миронов и хавбек «Урала» Сергей Серченков. Кроме того, в клуб пришел нападающий «Тюмени» Андреа Чуканов.
Напомним, что коллектив сейчас проводит сбор в Сербии.
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