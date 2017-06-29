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Спортивный директор ЦСКА Яровинский покинул клуб
Сегодня, 11:17 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Занимавший пост спортивного директора ЦСКА Олег Яровинский принял решение покинуть клуб.
Во вторник Яровинский приехал в Австрию на сбор «армейцев», где попрощался с командой.
«Мы благодарим Олега за работу и желаем дальнейших карьерных успехов», — гласит сообщение «армейцев».
Яровинский в 2014 году возглавил селекционный отдел клуба.
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И, вот, хозяйской воле вопреки,
Английским клубом переманен Яровинский,
Единственный работавший актив.
Поверить не могу! Верните, воры!
Эх, Боже, почему нам не везёт?
Теперь уже не нам, а им Траоре
Из Франции лечиться привезёт.
Олег в плену презренного металла
Забыл тот дом, где, как и прежде ждут.
Теперь, небось, тотчас в основу «Халла»
И Страндберг, и Алиев перейдут.
В растройстве я брожу. Глотаю слёзы.
Не сплю. Смотрю в окошко до зари.
Ты вспомни про родимые берёзы!
Нет, не про братьев! Руки убери!
Я об одном мечтаю, несомненно.
Как только островной наладит быт,
Пусть перетащит в Англию он Тена.
Тен по-английский здорово звучит.
Пропали трансферы давно. Теперь уйдут аренды.
В «Халл Сити» будут строить супертим.
Когда тебе пресытятся победы,
Олег, вернись домой, мы всё простим. ©
И, вот, хозяйской воле вопреки,
Английским клубом переманен Яровинский,
Единственный работавший актив.
Поверить не могу! Верните, воры!
Эх, Боже, почему нам не везёт?
Теперь уже не нам, а им Траоре
Из Франции лечиться привезёт.
Олег в плену презренного металла
Забыл тот дом, где, как и прежде ждут.
Теперь, небось, тотчас в основу «Халла»
И Страндберг, и Алиев перейдут.
В растройстве я брожу. Глотаю слёзы.
Не сплю. Смотрю в окошко до зари.
Ты вспомни про родимые берёзы!
Нет, не про братьев! Руки убери!
Я об одном мечтаю, несомненно.
Как только островной наладит быт,
Пусть перетащит в Англию он Тена.
Тен по-английский здорово звучит.
Пропали трансферы давно. Теперь уйдут аренды.
В «Халл Сити» будут строить супертим.
Когда тебе пресытятся победы,
Олег, вернись домой, мы всё простим. ©
А так да, Евменова надо возвращать. Все равно из Зенита ушел, ведь те Сарсанию взяли)
И Медель, и Кайоде, и левый защитник из Удинезе)
Столько он шлака привёз, конечно. Но как бы там ни было, спасибо за работу.
И, вот, хозяйской воле вопреки,
Английским клубом переманен Яровинский,
Единственный работавший актив.
Поверить не могу! Верните, воры!
Эх, Боже, почему нам не везёт?
Теперь уже не нам, а им Траоре
Из Франции лечиться привезёт.
Олег в плену презренного металла
Забыл тот дом, где, как и прежде ждут.
Теперь, небось, тотчас в основу «Халла»
И Страндберг, и Алиев перейдут.
В растройстве я брожу. Глотаю слёзы.
Не сплю. Смотрю в окошко до зари.
Ты вспомни про родимые берёзы!
Нет, не про братьев! Руки убери!
Я об одном мечтаю, несомненно.
Как только островной наладит быт,
Пусть перетащит в Англию он Тена.
Тен по-английский здорово звучит.
Пропали трансферы давно. Теперь уйдут аренды.
В «Халл Сити» будут строить супертим.
Когда тебе пресытятся победы,
Олег, вернись домой, мы всё простим. ©
Ждём Евменова.