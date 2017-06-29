Спортивный директор ЦСКА Яровинский покинул клуб

Занимавший пост спортивного директора ЦСКА Олег Яровинский принял решение покинуть клуб.

Во вторник Яровинский приехал в Австрию на сбор «армейцев», где попрощался с командой.

«Мы благодарим Олега за работу и желаем дальнейших карьерных успехов», — гласит сообщение «армейцев».

Яровинский в 2014 году возглавил селекционный отдел клуба.