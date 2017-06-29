В следующем сезоне РФПЛ видеоповторов не будет

Глава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в следующем розыгрыше Премьер-Лиги система видеоповторов внедрена не будет.

«В следующем сезоне [видеоповторов] пока не будет. Для того, чтобы у нас были видеоповторы, нужно произвести изменения в регламенте. А чтобы это можно было сделать, нужно, чтобы орган в Англии, ответственный за правила в футболе, поддержал эту инициативу. Это длительный процесс.

В принципе, клубы это [систему видеоповторов] поддерживают. Не было голосования, кто за, кто против, но все высказывались на этот счет, и мы не слышали, чтобы кто-то был против. Кто-то из специалистов говорит, что динамика игры из-за видеоповторов снижается, но, судя по матчам Кубка Конфедераций, видеоповторы в большинстве эпизодов не создавали больших пауз».

Прядкин отметил, что установка системы VAR - «это дорогое удовольствие».