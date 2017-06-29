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Борини проходит медосмотр в «Милане»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Сандерленд, Борини Фабио
Сегодня, 12:56 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини, как и ожидалось, близок к переходу в «Милан». Пресс-служба «россонери» сообщает, что итальянец уже проходит медосмотр. Сумма трансфера составит около 6 млн евро. В прошлом сезоне 26-летний Борини провел 26 матчей и забил 2 гола.

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