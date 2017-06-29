Борини проходит медосмотр в «Милане»

Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини, как и ожидалось, близок к переходу в «Милан». Пресс-служба «россонери» сообщает, что итальянец уже проходит медосмотр. Сумма трансфера составит около 6 млн евро. В прошлом сезоне 26-летний Борини провел 26 матчей и забил 2 гола.

Fabio Borini is undergoing his medicals 📸

Visite mediche per @borinifabio29 📸 pic.twitter.com/TcMAYnQNNa — AC Milan (@acmilan) 29 июня 2017 г.