МЮ понадобился полузащитник «Мидлсбро»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Мидлсбро» Мартена де Рона. Сообщается, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо ищет варианты укрепления средней линии поля, а де Рон мог бы стать хорошим приобретением.

За 26-летнего футболиста «Мидлсбро» хочет 9 млн фунтов.

Футболист прошлым летом переехал в АПЛ из «Аталанты». За английский клуб голландец провел 33 матча и забил 4 гола.