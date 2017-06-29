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МЮ понадобился полузащитник «Мидлсбро»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Мидлсбро, Ман Юнайтед, Де Рон Мартен
Сегодня, 11:51 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Мидлсбро» Мартена де Рона. Сообщается, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо ищет варианты укрепления средней линии поля, а де Рон мог бы стать хорошим приобретением.

За 26-летнего футболиста «Мидлсбро» хочет 9 млн фунтов.

Футболист прошлым летом переехал в АПЛ из «Аталанты». За английский клуб голландец провел 33 матча и забил 4 гола.

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